Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘O Fado Da Severa’

O livro ‘O Fado da Severa’ mostra a vida do primeiro ícone do fado, numa história ‘pintada’ com as cores de Lisboa. Conheça a história e delicie-se ao som de um fado em direto, com o fadista Luis Caeiro!