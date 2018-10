Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O ‘Livro das Emoções’

O ‘Livro das Emoções’ é um livro infantil que ensina às crianças como lidar com as emoções. Veja como pode conhecer as emoções dos seus filhos e dar-lhes a orientação que eles precisam!