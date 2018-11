Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passatempo ‘Miguel Gameiro’

A vencedora do passatempo ‘Miguel Gameiro’, além de ter tido oportunidade de assistir ao concerto do cantor no Tivoli, teve direito a um concerto intimista em sua casa acompanhado por um belo jantar confeccionado pelo cantor!