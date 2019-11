A Moviflor garante o preço mais baixo de Portugal

A Moviflor, retalhista especializada em mobiliário e decoração, fecha o ano com uma campanha multimeios que promete o preço mais baixo de Portugal numa seleção de produtos. Presente em televisão, imprensa, outdoor e digital, esta campanha visa oferecer a todos os portugueses a oportunidade de adquirir aquele produto que há tanto tempo desejavam e que agora, em época natalícia, pode ser seu ou o podem oferecer a alguém especial.





Para assegurar esta campanha a Moviflor fez um investimento total de duzentos mil euros onde, para além da divulgação publicitária, baixou os preços a 134 produtos estrela. Segundo Pedro Oliveira, diretor da Moviflor, "tendo em conta que o Natal é sempre um momento especial, de família e partilha, pretende-se com esta campanha que todos os nossos consumidores consigam aceder aqueles produtos que tanto apreciam da nossa gama a um preço que dificilmente encontram no mercado. A Moviflor quer estar presente e partilhar este momento natalício com todos os seus consumidores".





Associada a esta campanha entrará também em vigor no próximo dia 29 de novembro a campanha Black Week. Uma vez mais e tendo como premissa o Preço mais Baixo de Portugal, a insígnia irá disponibilizar, durante essa semana, um conjunto de artigos a um preço acessível.





Sobre a Moviflor: