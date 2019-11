Município de Alvaiázere promove “Feira de Produtos da Terra” em época natalícia

No próximo dia 21 de Dezembro de 2019, o Município de Alvaiázere volta a organizar no recinto do parque multiusos de Alvaiázere, mais uma edição da Feira de Produtos da Terra, desta feita com um novo horário, entre as 14:00 e as 23:00, e com mais atrativos para visita.





Para além da vasta mostra de produtos locais e regionais e artesanato, que irá juntar dezenas de produtores, o público poderá disfrutar do espetáculo musical e Circense "Irmãos Esferovite" destinado aos mais pequenos e de um concerto de Natal, com as atuações da Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecilia e da Tuna e Cantares da Misericórdia de Alvaiázere.





Esta iniciativa pretende dinamizar a economia local, proporcionar aos produtores e artesãos a possibilidade de promoverem e escoarem os seus produtos.





Visite Alvaiázere e venha, connosco, conhecer e provar o património local e regional!