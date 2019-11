A Feira do Mocho no Lumiar

O Mercado do Lumiar e o Lagar da Quinta de São Vicente em Telheiras são os dois locais emblemáticos que vão acolher o Mocho com uma presença de marcas fantásticas de criadores portugueses e estrangeiros, bem como atividades para os mais novos e workshops gratuitos.





Atividade Passaporte do Mocho

Com o intuito de ligar os eventos de Natal nos 2 espaços distintos, a organização do Mocho com a co-organização da Junta de Freguesia do Lumiar, irá criar uma dinâmica de Passaporte do Mocho, baseado num jogo de perguntas, que levarão os participantes a ambos locais.

No final de respondido o Jogo do Mocho, os participantes recebem um brinde.

Os passaportes serão distribuídos em ambos locais, durante os 2 dias do evento.





Mercado do Lumiar

No Mercado do Lumiar, onde ainda se podem comprar alimentos frescos como peixe, hortícolas biológicas, mercearias bio e restaurante biológico, o Mocho irá levar marcas ligadas a cerâmica, decoração natalícia, especiarias e outras mais doçuras de Natal.

Os acessos ao Mercado do Lumiar são fáceis e o parque de estacionamento gratuito.

Metro do Lumiar a 10min a pé do Mercado.





Lagar da Quinta de São Vicente em Telheiras

Este espaço conta com a participação de mais de 35 marcas incríveis de criadores, designers, ourivesaria e ilustradores.

O evento terá também workshops e atividades para os mais novos.

Os acessos ao Lagar da Quinta de São Vicente em Telheiras são fáceis, com estacionamento gratuito ao fim de semana e muito perto do Metro de Telheiras.





Programa geral com indicação de Marcas a divulgar muito em breve.

Com algumas revelações já no Evento Facebook para seguir AQUI

Ambos locais com entrada livre, dias 14 e 15 de dezembro das 10h00 às 19h00.