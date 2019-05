Sente-se sem ideias para renovar ou transformar a sua varanda, terraço ou jardim?





É aquele tipo de pessoa que pensa que só quem habita numa vivenda pode ter um jardim?





O Workshop Decoração e Organização do Jardim a decorrer nas lojas All House nos dias 01 (em Tomar), 08 (em Leiria) e 15 (em Cernache, Coimbra) de Junho é para si.





Aventure-se com as lojas All House e a sua decoradora a perceber como pode criar um pequeno e acolhedor jardim na varanda do seu apartamento ou ainda, tornar o jardim da sua vivenda mais bonito, agradável e organizado. Perceba como pode usufruir deste espaço apanhando sol ou até mesmo fazendo um barbecue.