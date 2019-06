AQUApaper convida a descobrir a Albufeira de Castelo do Bode de canoa.

Este evento único, que vai trazer mais de meia centena de pessoas a descobrir uma das mais belas Albufeiras do país, Castelo do Bode, decorre no próximo dia 29 de Junho, a partir da Praia Fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes.





Em equipas de dois elementos, os participantes percorrem o pequeno paraíso, de águas límpidas do Zêzere, de canoa e sob a orientação de um mapa. Pelo caminho respondem a questões sobre a região e de cultura geral, deparam-se com diferentes desafios e jogos de habilidade, com produtos e gastronomia regionais a complementar a viagem a Abrantes.





A edição de 2019 deste evento, que soma já 15 desde 2002, além das divertidas surpresas, contará com a presença da atleta olímpica Francisca Laia que, uma vez mais, aceitou ser a madrinha desta aventura. A canoísta da Selecção Nacional e do Sporting Clube de Portugal é abrantina e abraça este evento lúdico de canoagem, que articula a metodologia da orientação e dos rallys paper, em que dará a partida e entregará os prémios.





Sob o lema "divertir sem poluir", a inscrição no evento, do Município de Abrantes e a TAGUS – Associação para ao Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem o custo de 20 euros por elemento, que inclui seguro, equipamento, almoço e um delicioso lanche ajantarado, que termina com a entrega de cabazes de produtos locais para os primeiros classificados.