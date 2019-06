EMBELLEZE lança nova marca SempreBella

SempreBella é uma linha de cuidados para os cabelos composta por champô e condicionador, que tem uma solução para cada necessidade de cuidado das mulheres, porque cada momento tem a sua própria energia.





Hidratação e nutrição para lavagens diárias com a assinatura da Embelleze.





Regeneração & Purificação (Cabelos Oleosos)





Água de Coco | Chá Verde | Gengibre.

Com propriedades tónicas e de limpeza, ajuda a reduzir a oleosidade excessiva, hidratando sem deixar os cabelos pesados, dando-lhes brilho e suavidade. É rico em nutrientes que ativam a circulação sanguínea dos folículos, e promove regeneração e purificação dos fios.





Alívio & Suavidade (Couro Cabeludo Sensível)





Algas Marinhas | Água de Rosas.

Com propriedades calmantes e emolientes, exerce uma

ação protetora contra agressões externas, hidrata e protege os fios com suavidade.

Acalma a pele, mantendo-a hidratada e com níveis de pH equilibrados, minimizando as sensações de sensibilidade e irritabilidade, protegendo contra as radiações UV.





Caracóis Nutridos (Cabelo Encaracolado)

Pérola | Caviar.

Fortalece e nutre intensamente os cabelos encaracolados, preenchendo os espaços danificados das escamas cuticulares, dando brilho ao cabelo e corrigindo

os danos causados pelas agressões externas do dia-a-dia. Resultado: Caracóis reparados





Hidratação & Reparação (Cabelos Secos e Danificados)





Rosa de Jericó.

Deixa os cabelos macios, reparados e hidratados. Protege contra a desidratação da pele e dos os fios capilares, reduzindo a comichão, garantindo uma boa hidratação

durante períodos de tempo mais prolongados, mantendo os cabelos suaves e protegidos.

Força & Resistência (Cabelos Frágeis e Quebradiços)

Girassol | Ginseng. Proporciona força aos cabelos mais enfraquecidos e quebradiços, tornando-os mais suaves e resistentes.





Anti-Queda (Couro Cabeludo Desvitalizado)





Biotina | Cafeína

Para além de prevenir a queda dos fios, ajuda no crescimento de fios de cabelo saudáveis, nutridos, mais fortes e resistentes. Mantem o couro cabeludo e os folículos capilares vivos.





Brilho e Colour Protect (Cabelos Pintados)





Seda | Rubi | Pimenta

Fortalece os cabelos pintados, que se encontram danificados pela química da tintura, conferindo-lhe maior resistência aos danos causados pelas agressões externas, ajudando a reter a humidade dentro dos fios. Melhora a força elástica capilar, formando um filme em volta dos fios, protegendo-os contra agentes externos agressivos.