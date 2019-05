O Município de Coruche continua a apostar na organização da FICOR – Feira Internacional da Cortiça, que irá decorrer de 30 de maio a 2 de junho de 2019, com a qual se pretende reforçar e consolidar a posição do concelho de Coruche, da região do Ribatejo e Alentejo e de Portugal na fileira da Cortiça no contexto internacional, reforçando a liderança de um sector fulcral para a economia local e nacional.





Nesta edição, marcada pelo 10º aniversário do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, pretende-se reforçar o papel que esta estrutura tem na valorização do montado de sobro como nicho ecológico e económico de grande valor e enquanto elemento agregador de toda a fileira da cortiça, constituindo uma plataforma de apoio aos produtores florestais, indústria, associações setoriais, empreendedores e investigadores.





Este ano o Sobreiro, enquanto símbolo nacional, é o grande foco das diversas conferências e debates que irão ter lugar no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, considerando o seu papel para todo o ecossistema, bem como no combate às alterações climáticas e enquanto produtor de uma matéria-prima única no mundo, que eleva Portugal como líder mundial.





São inúmeros os motivos para uma visita à maior feira de cortiça do país, por um lado as provas de vinho no espaço Wine & Cork, no qual se pretende fortalecer a ligação do vinho à cortiça, onde os visitantes terão a oportunidade de participar nas Conversas sobre o Vinho, com o sommelier e crítico de vinhos Manuel Moreira e por outro o espaço Sabores do Montado será um espaço especialmente dedicado à gastronomia e aos sabores deste ecossistema, com especial destaque para os cogumelos, espargos, túberas e também para a bolota.





"Cortiça – Moda & Inovação" será o tema da exposição patente no 1º piso do espaço da FICOR, onde iremos revisitar os coordenados dos últimos 10 anos do desfile de Moda – Coruche Fashion Cork, desenhados por designers de renome, mas o grande destaque desta exposição será a apresentação do maior vestido de fio de cortiça, com 17m de comprimento, concebido pela CASA GRIGI, pioneira no uso de fio de cortiça em vestuário, reconhecida internacionalmente pelo caracter inovador e design contemporâneo.





Paralelamente são muitas as atividades que completam o programa da 11ª edição da FICOR, com a realização de excelentes espetáculos dos quais se destacam o momento de stand up comedy com Rouxinol Faduncho, os concertos com Olavo Bilac e Raquel Tavares e o já habitual desfile de moda – Coruche Fashion Cork, que este ano conta com a participação especial do designer Ricardo Andrez e a apresentação ficará a cargo de Débora Monteiro, contando com a apresentação dos projetos e ideias candidatadas ao Concurso de Ideias e Criatividade, no âmbito do projeto PROVERE "Montado de Sobro e Cortiça".





A FICOR contempla ainda espaços e atividades dedicados aos mais novos, considerando que se comemora no dia 1 de Junho, o Dia Internacional da Criança, mas também o Dia do Sobreiro, estando previsto o lançamento da campanha de sensibilização "Rolhas por um Sobreiro", com o objetivo de promover a reciclagem de rolhas de cortiça, em parceria com a Quercus.





Os momentos de evasão e desportivos têm ainda grande destaque nesta edição com a realização de passeios pedestres pelo montado, bem como a realização da consagrada Corrida das Pontes e da Família, que já conta com 15 edições. Para encerrar o programa da FICOR irá realizar-se uma grandiosa corrida de toiros, lidada a solo, pelo cavaleiro coruchense João Ribeiro Telles Jr.





Está lançado o desafio para visitar a FICOR e a Praça da Restauração, onde não falta a excelente gastronomia regional, nos restaurantes presentes que dedicam as suas ementas aos sabores do montado e às tradições da nossa terra ribatejana.