O Concurso “Os Melhores Vinhos da Região Demarcada de Lisboa”

Entre um total de 189 vinhos, o júri do concurso, formado por 20 reputados enólogos, jornalistas e enófilos, reunidos no Hotel Dolce Campo Real, em Torres Vedras, no coração da Região Demarcada, atribuiu 2 prémios de excelência, 25 medalhas de ouro, 29 pratas, um grande ouro que foi eleito como o melhor Arinto de Lisboa, e distinguidas ainda com grande ouro 2 aguardentes DO Lourinhã.





Este concurso veio afirmar uma vez mais Lisboa como Região Vinhateira de excelência, que tem como imagem de marca a qualidade na diversidade. Elegância, grande equilíbrio, frescura e mineralidade, são as notas de prova que mais ouvimos da parte do painel de prova, afirmou Francisco Toscano Rico, presidente da Comissão Vitivinícola Regional. Já os grandes ouros atribuídos a 2 aguardentes DO Lourinhã vêm confirmar estarmos perante uma das nossas joias da coroa, uma Região donde saem néctares que primam tanto pela raridade como pela qualidade.





O Presidente da CVR Lisboa salientou ainda ser esta qualidade e esta diversidade de estilos que nos desafiam os sentidos e que estão na base do enorme sucesso da Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa. Com as vendas a duplicar nos últimos 5 anos, Lisboa é hoje a Região líder no crescimento das exportações do vinho português, superando já os 80% da sua produção para mais de 100 destinos.





Estamos muito satisfeitos com este resultado, e olhando para o universo dos medalhados, encontramos o espelho de uma realidade virtuosa ao nível dos produtores: encontramos vinhos fantásticos produzidos pelas nossas adegas cooperativas, num sinal de irreverência, ambição e modernidade, vinhos das grandes empresas de Lisboa, que são um caso sério de sucesso nacional à escala planetária, mas também vinhos de quinta que espelham o saber, a tradição e os sonhos das famílias que os produziram, e por fim vinhos de autor, pequenas produções que exprimem de forma muito evidente o Terroir de origem das uvas.





A Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa, integra um universo de 2 mil viticultores que exploram 10.000 hectares de vinha certificada. Nela estão integradas 9 Denominações de Origem (Colares, Carcavelos, Bucelas, Arruda, Alenquer, Torres Vedras, Óbidos, Encostas D´Aire e Lourinhã, esta última exclusivamente demarcada para aguardentes. Vendas totalizam 65 milhões de garrafas comercializadas com a certificação de Vinho Regional de Lisboa ou com a certificação das 9 DO. Exportação já ultrapassa os 80% do vinho certificado anualmente, tendo como principais mercados de consumo, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil e Austrália e na Europa os países escandinavos e a Polónia.





Medalha de Excelência

Adega da Vermelha • Branco • Grande Reserva • 2017 • Moscatel Graúdo • DOP Óbidos •

O Magnânimo D. João V • Tinto • Reserva • 2019 • IGP Lisboa • Adega de Azueira

Medalha de Grande Ouro

Adega Cooperativa da Lourinhã XO 29.ª Série • Aguardente • DO Lourinhã - XO

Quinta do Rol • Aguardente DO Lourinhã - VSOP

Casa Santos Lima • Branco • 2019 • Arinto - Oak Age • IGP Lisboa





Medalha de Ouro

Massimo O Imperador • Tinto • Premium • 2018 • Syrah • IGP Lisboa • QVBFG - Sociedade de Vinhos da Estremadura

Quinta do Gradil Martinus Johannis • Tinto • 2019 • Tannat, Touriga Nacional • IGP Lisboa

Galodoro • Tinto • Reserva • 2019 • IGP Lisboa • Quinta do Conde

Quinta de S. Sebastião • Tinto • Reserva • 2017 • IGP Lisboa • Multiwines

QSS • Tinto • 2019 • Touriga Nacional, Aragonez • DOP Arruda • Multiwines

Stanley • Tinto • 2018 • Pinot Noir • IGP Lisboa • Fundação Stanley Ho

Félix Rocha • Tinto • 2018 • Alicante Bouschet • IGP Lisboa

Recantos de Lisboa • Tinto • Reserva • 2019 • Aragonez, Castelão, Touriga Nacional • IGP Lisboa • Encostas do Alqueva

Maria Mar • Tinto • Colheita Selecionada • 2019 • Aragonez, Castelão, Syrah • IGP Lisboa • Encostas Do Alqueva

Valmaduro • Tinto • 2019 • Syrah • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Cachené • Tinto • 2017 • IGP Lisboa • Adega Moor

Velhos Tempos • Tinto • Premium • 2019 • Cabernet-Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional • IGP Lisboa • Adega Cooperativa de Carvoeira

Mundus • Tinto • Reserva • 2013 • IGP Lisboa • Adega da Vermelha

Adega da Vermelha • Tinto • Grande Reserva • 2015 • Syrah, Touriga Nacional • DOP Óbidos

Quinta Várzea da Pedra • Branco • 2017 • Fernão Pires • DOP Óbidos

Quinta do Pinto • Branco • 2018 • Chardonnay, Viognier • IGP Lisboa

Quinta do Pinto • Branco • 2018 • Arinto, Chardonnay, Chenin, Fernão Pires, Roussanne, Viosinho • IGP Lisboa

Quinta do Gradil • Branco • 2019 • Arinto • IGP Lisboa

Félix Rocha • Branco • Reserva • 2019 • Arinto • DOP Alenquer

Quinta das Cerejeiras • Branco • Grande Reserva • 2018 • DOP Óbidos • Companhia Agrícola do Sanguinhal

Troviscal • Branco • Grande Reserva • 2017 • Arinto, Chardonnay • IGP Lisboa • Quinta do Cerrado da Porta

Casal Santa Maria • Branco • Colheita Tardia • 2017 • IGP Lisboa • Adraga

Dory • Branco • Reserva • 2018 • IGP Lisboa • Adegamãe

Mundus • Branco • Colheita Selecionada • 2019 • Arinto • IGP Lisboa • Adega da Vermelha

Adega Cooperativa da Lourinhã XO 28.ª Série • Aguardente • DO Lourinhã - XO





Medalha de Prata

Porta 6 • Tinto • Reserva • 2018 • IGP Lisboa • Vidigal Wines

Quinta de Pancas • Tinto • Reserva • 2017 • IGP Lisboa

Voo Real • Tinto • Reserva • 2019 • IGP Lisboa • Parras Wines

S. Sebastião • Tinto • Reserva • 2017 • Syrah, T. Nacional • IGP Lisboa • Multiwines

Quinta S. Francisco • Tinto • 2017 • DOP Óbidos • Companhia Agrícola do Sanguinhal

Quinta do Rendeiro • Tinto • Grande Reserva • 2017 • IGP Lisboa • Caves Rendeiro

Vale Perdido • Tinto • 2019 • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Sem Reservas • Tinto • Colheita Selecionada • 2018 • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Quinta do Espírito Santo • Tinto • Reserva • 2017 • Aragonez, Castelão • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Palha Canas • Tinto • 2017 • Aragonez, Touriga Nacional, Touriga-Franca • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Casa Santos Lima • Tinto • Reserva • 2017 • Touriga Nacional • IGP Lisboa

Alteza • Tinto • Reserva • 2019 • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Colossal • Tinto • Reserva • 2018 • Touriga Nacional • IGP Lisboa • Casa Santos Lima

Património • Tinto • 2019 • Alicante Bouschet, Syrah • IGP Lisboa • António Francisco Bonifácio & Filhos

Património • Tinto • Colheita Selecionada • 2017 • IGP Lisboa • António Francisco Bonifácio & Filhos

Dory • Tinto • Reserva • 2016 • IGP Lisboa • Adegamãe

Empatia • Tinto • 2018 • Aragonez, Syrah, Touriga Nacional • DOP Alenquer • Adega Cooperativa da Labrugeira

Figurativa • Tinto • 2018 • Aragonez • IGP Lisboa • Adega Cooperativa da Labrugeira

Quinta das Cerejeiras • Rosado • 2019 • IGP Lisboa • Companhia Agrícola do Sanguinhal

Quinta do Pinto • Branco • 2018 • Arinto • DOP Alenquer

Quinta de Pancas • Branco • Reserva • 2017 • Arinto • IGP Lisboa • Quinta de Pancas

Pancas • Branco • 2020 • Arinto • IGP Lisboa

Manz • Branco • Reserva • 2017 • Jampal • IGP Lisboa • Manzwine

Stanley • Branco • 2018 • Alvarinho • IGP Lisboa • Fundação Stanley Ho

Stanley • Branco • 2018 • Chardonnay • IGP Lisboa • Fundação Stanley Ho

Quinta S. Francisco • Branco • Colheita Tardia • 2010 • IGP Lisboa • Companhia Agrícola do Sanguinhal

Puro - Caves Rendeiro • Branco • Escolha • 2019 • Viognier • IGP Lisboa • Caves Rendeiro

Casa Santos Lima • Branco • 2019 • Sauvignon Blanc • IGP Lisboa

Stagiaire • Branco • Premium • 2018 • Arinto • IGP Lisboa • Casa Agrícola Horácio Nicolau