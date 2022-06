Português é o braço direito de Martín Berasategui em Lisboa

A Beko, uma das top 3 marcas de grandes eletrodomésticos na Europa, acaba de fechar uma parceria com o Chef português Filipe Carvalho, braço direito de Martín Berasategui em Lisboa como chef executivo do medalhado Fifty Seconds, tornando-o embaixador da marca em Portugal na área da sustentabilidade na cozinha e alimentação saudável para toda a família.

O Chef de Aveiro que em criança queria ser jogador de futebol e que trocou 14 anos da sua vida dedicada ao desporto pela gastronomia na Escola de Hotelaria de Coimbra, conquistando aos 33 anos a sua primeira estrela Michelin no Fifty Seconds em Lisboa, junta-se à Beko Portugal em nome da promoção da inovação e sustentabilidade na cozinha e da missão "Live Like a Pro".

Filipe Carvalho, que viveu em Barcelona por trabalhar diretamente com Martín Berasategui - o embaixador da Beko em Espanha há mais de 10 anos, tomou contacto com a marca de eletrodomésticos que estabelece como prioritário o compromisso com o ambiente e a promoção de um estilo de vida saudável.

O Chef português torna-se agora parceiro da marca Beko para o mercado nacional numa colaboração que envolve a promoção da missão "Live Like a Pro", isto é, cozinhar e degustar como um profissional, sempre com o eixo da sustentabilidade presente. Filipe Carvalho, que já tinha acompanhado o lançamento da nova gama sustentável da Beko em Portugal, que conta com eletrodomésticos fabricados com materiais reciclados e biocompósitos que reduzem utilização de químicos e o consumo energético, partilha que "o meu papel será acima de tudo de promover uma maior sustentabilidade dentro da cozinha dos lares portugueses, demonstrando que de forma criativa conseguimos tirar o maior partido da gastronomia para nós, a nível de uma vida mais saudável, mas também para o planeta, com um impacto positivo através das nossas escolhas alimentares, técnicas de confecionar mais sustentáveis, tirar partido da tecnologia dos eletrodomésticos que temos, entre outras formas de contribuir para um lar ecologicamente mais equilibrado", sublinha Filipe Carvalho, Chef Executivo do Fifty Seconds.

Cem Basaral, CEO da Beko Portugal CEO, considera que "esta união acontece de forma muito natural, graças ao histórico de proximidade do Chef Filipe Carvalho com a marca, para além de partilharem a aposta na qualidade, excelência, inovação e compromisso com o meio ambiente. O Chef Filipe Carvalho vem reforçar a missão da marca em partilhar com o consumidor português a importância de um consumo mais sustentável e reduzir o impacto ambiental, seja através de eletrodomésticos que promovam uso mais eficiente de água ou de energia, até à aprendizagem de como melhor confecionar os alimentos tirando partido da tecnologia que temos à disposição, mas também preservando o que de melhor têm os alimentos para a saúde. Queremos capacitar as gerações futuras para viverem de forma mais saudável, o que só é possível se viverem de forma mais sustentável e trabalhando para um planeta mais saudável. O Chef Filipe Carvalho com a sua energia positiva e genuína identificação com esta forma de estar da Beko, vai contribuir para que esta missão chegue a mais pessoas e que a Beko cresça juntamente com ele".

A Beko defende a democratização da tecnologia, tornando-a economicamente acessível e garantindo que o maior número de pessoas tem acesso a ela. Ao fazer da sustentabilidade um modelo de negócio e ao integrá-la em tudo o que faz, a Beko ambiciona reduzir os danos ambientais, começando por ajudar os consumidores portugueses a equipar uma casa sustentável e a fazer melhor uso da sua cozinha.

Conheça o compromisso de sustentabilidade da Beko aqui: