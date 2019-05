Sunset Party na Escola de Comércio de Lisboa

A ECL - Escola de Comércio de Lisboa, do Grupo Ensinus, a comemorar os seus 30 anos ao serviço do ensino profissional, vai realizar no dia 31 de Maio de 2019, entre as 17h e as 02h, a 8ª Edição da SUNSET PARTY ECL, com o intuito de apoiar a Casa Sol, bem como alguns projetos de intervenção social na Guiné-Bissau.





Este ano, o Cartaz é de Luxo e conta com vários artistas que apoiam de forma graciosa o evento. Nomes como Kataleya; DJ Caianda; TAY; DJ D´Machine (Oficial Anselmo Ralph); DJ Bruno GStar; MDO; Afrokillerz; MR Carly; DJ Buruntuma; Xandy; DJ Rokke e DJ Theuz, já se encontram confirmados e vão animar o evento criando uma atmosfera única!





A entrada neste evento solidário é livre, bastando para o efeito uma contribuição de 5€ que reverterá a 100% para as causas sociais já acima mencionadas.





Dia 31 de Maio pelas 17h na Escola de Comércio de Lisboa.