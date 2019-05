Esta edição envolveu o maior número de participantes desde a criação do programa: 276 escolas, 1 350 professores e cerca de 24 000 alunos de todos os distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores.





Chegou ao fim a 3ª Edição do Programa Escola Missão Continente. Promovido pela Missão Continente, este programa visa apoiar as escolas na sensibilização sobre temas como a alimentação saudável, o desperdício alimentar e o uso excessivo de plástico.





O projeto, que decorreu durante todo o ano letivo, apostou na aprendizagem através de atividades didáticas, distribuição de materiais lúdicos, visitas de estudo e desafios que incentivaram a comunidade escolar a pensar e agir sobre a alimentação saudável e o consumo consciente. As escolas participantes receberam a visita de um Embaixador da Escola Missão Continente para uma aula temática e interativa e/ou visitaram uma loja Continente da sua cidade para descobrirem o seu funcionamento e aprender como uma alimentação saudável e um consumo consciente começam logo nas compras feitas no supermercado.





Para além das visitas, os alunos e professores foram convidados a participar em dois desafios – Desafio Turma e Desafio Escola - em que colocaram em prática, com imaginação e criatividade, os conhecimentos adquiridos sobre as temáticas abordadas pela Escola Missão Continente. O primeiro incentivou os alunos a "Descobrir como um estilo de vida saudável promove o bem-estar!" explorando como as suas escolhas alimentares e estilo de vida saudáveis influenciam o nosso bem-estar. Sob o mote: "Tornar a minha comunidade mais sustentável: reduzir o plástico!", para o Desafio Escola, foram desenvolvidos trabalhos multidisciplinares, com toda a comunidade educativa, que promoveram a aprendizagem sobre o uso consciente, a redução, a reciclagem e a reutilização deste material.





O evento de encerramento da edição de 2018 / 2019, realizado no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, contou com a presença de cerca de 200 alunos do 1º Ciclo das escolas premiadas: Instituto do Juncal, Leiria (Escola Vencedora), e Escola Básica Abadias, Coimbra - Figueira da Foz (Escola Convidada Menção Honrosa).





Durante a cerimónia, Tiago Simões destacou o sucesso desta edição: "A edição da Escola Missão Continente 2018/19 foi, de facto, muito especial. Conseguimos envolver o maior número de escolas, crianças e respetivas comunidades escolares desde a criação do programa, o que representa um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver. Acreditamos na grande importância destas iniciativas não só numa perspetiva de futuro - junto das crianças que daqui a alguns anos serão responsáveis pelos seus próprios comportamentos e hábitos de consumo - como numa perspetiva de presente, dada a reconhecida capacidade de influência dos mais pequenos junto dos seus pais e restante núcleo familiar para a adoção de comportamentos mais sustentáveis."





Alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Escola Missão Continente é uma das diversas iniciativas de responsabilidade social do Continente, no âmbito do seu compromisso para a construção de um futuro mais sustentável.