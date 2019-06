Uma Equipa de sonho na feira do livro de Lisboa

Depois da apresentação do seu livro no mês de março na livraria Ler Devagar em Alcântara-Mar, Inês Pavão esteve este ano na 89ª Feira do Livro de Lisboa a promover a sua obra - Uma Equipa de Sonho na Exposição Mundial. O livro esteve à venda no stand A80 da Alétheia Editores. A Inês recorda, 'A ultima vez que visitei a feira do livro de Lisboa foi no princípio dos anos 80 quando era uma criança. Ficou-me na memória todos aqueles livros tão apelativos a convidar os leitores a comprar para se encherem depois de sabedoria.'





Não poderia imaginar que 30 anos mais tarde estivesse na feira do livro não só como visitante mas também como participante. Foi uma alegria poder fazer parte do evento anual célebre que faz as maravilhas dos amantes da leitura em Portugal. Sentiu como uma pequena vitória ver o seu livro à venda no stand da editora. Conhecer algumas pessoas interessadas na sua história foi não só um privilégio como uma oportunidade para aprender sobre o porquê do interesse dos seus leitores na sua escrita. Na sua memória tem uma leitora maravilhosa que lhe contou que todos os anos visita a feira do livro com uma lista de livros que quer comprar. A sua busca para encontrar alguns dos livros que se propôs comprar nem sempre é fácil mas a leitora só se dá por satisfeita quando na feira do livro consegue encontrar todos os livros na sua lista. Este ano Uma Equipa de Sonho constava dessa lista e foi uma enorme satisfação para Inês assinar o livro da sua fã.





Este ano, ao observar e participar de alguns eventos na feira do livro em Lisboa, a Inês pode perceber que assim como a Expo'98 (que salientou o valor dos portugueses pelo empenho dos responsáveis e colaboradores em fazer da exposição de caráter internacional um grande sucesso), e a feira do livro (que todos os anos destaca os bons escritores portugueses), Uma Equipa de Sonho é um livro para todos os amantes do país porque celebra a magnificência de Portugal.





'E como passaram Evangeline e os seus amigos de equipa o último dia da Expo, dia 30 de Setembro de 1998? Logo pela manhã bem cedo, céu limpo de nuvens, com promessa de sol radioso e de calor, Evangeline passeou-se alegre e confiante pelo recinto de rádio na mão, auscultadores nos ouvidos e o costumeiro vestido da farda no corpo como se o mundo dos oceanos lhe pertencesse, o que de certa forma era o caso. Sentia-se rainha. Era bom ter chegado tão longe!' Uma Equipa de Sonho na Exposição Mundial, capitulo XVIII, O fim da exposição mundial, página 181.