Viana do Castelo recorda Francisco Sampaio enquanto “missionário ao serviço de uma região”

A Entidade de Turismo do Porto e Norte (ETPN) e a Câmara Municipal de Viana do Castelo uniram-se ontem para prestar homenagem a Francisco Sampaio. Durante a cerimónia, o Centro de Congressos situado no Castelo Santiago da Barra passou a assumir a designação Centro de Congressos Francisco Sampaio, num momento que contou com a presença do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.





O Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, indicou que Francisco Sampaio foi, durante a vida ativa, "uma referência como investigador, como homem da cultura, como amigo e como alguém que esteve sempre irrequieto no seu tempo". Que apresentava "uma capacidade de relacionamento que chegava além-fronteiras, destacando-se de forma muito particular a relação que tinha com a vizinha Galiza". Por isso, José Maria Costa reconheceu que Francisco Sampaio foi "um missionário ao serviço de uma região".





O Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, considerou que "os inúmeros contributos" de Francisco Sampaio para a promoção e para o desenvolvimento do Alto Minho justificam "em pleno" todas as homenagens que possam ser promovidas ao Senhor Turismo.





"Ter dado o melhor de si e servir hoje como referência para todos aqueles que trabalham e querem trabalhar neste setor do Turismo justifica o facto de o Centro de Congressos honrosamente passar a chamar-se Centro de Congressos Francisco Sampaio", frisou.





Já o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, recordou o homem "histórico, festivo, sempre atento aos pormenores nos cortejos", com um passado e uma obra "muito ligados à criação do destino turístico Alto Minho".