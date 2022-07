1º Torneio International Pairs Portugal 2022 – Golfe com prémios em alta

No passado 24 de Junho de2022, o Quinta do Perú Golf & Country Club acolheu a 1ª eliminatória do Circuito International Pairs Portugal. O torneio foi disputado por 34 equipas que disputaram a presença na Final Nacional que se vai realizar no dia 29 de outubro no Quinta do Vale Golf Resort, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.





O campo estava em excelentes condições, o que ajudou em muito a organização quanto ao sucesso do torneio.





Esta prova apresentou várias novidades, das quais destacamos o novo formato de jogo numa variante em Texas Scramble a pares, que é muito apreciada pelos jogadores de golfe.





De manhã uma equipa de fisioterapeutas da António Gaspar Physio Therapy & Performance ofereceu aos jogadores a possibilidade fazerem um aquecimento e massagens desportivas. O check-in abriu às 8H em ponto com o apoio da Nicola Cafés , Kankura Golf , Transact e Maserati . O shotgun iniciou às 9H, como de costume, e assim se iniciou um fantástico dia de golfe proporcionado pelas excelentes condições em que se encontrava o campo e pela temperatura de Verão que se fez sentir.





No bar de campo, servido pelo patrocinador T A STE Catering & Events e pelas bebidas do Grupo Super Bock e e vinhos Sogrape – Mateus Rosé, houve uma pausa no jogo muito apreciada por todos.





Os primeiros jogadores chegaram ao espaço preparado para o evento, no relvado da Quinta do Perú a fim de se prepararem para o almoço. Na entrega dos cartões foi servido um cocktail Mateus Rosé e Gin Cannings. Ao almoço foi servido uma paella com o apoio Cigala .





Após o almoço, fez-se a cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores :





1ª Lugar Net com 45 PTS - NUNO CARMO /TIAGO CARMO

2ª Lugar Net com 44 PTS - CESAR RAPOSO / MANUEL LETRAS DA LUZ

3ª Lugar Net com 43 PTS - JORGE CARREIRA / JOSÉ CARLOS SOUSA

e 1ª Lugar Gross - PAULO ANTUNES / JOÃO PERALTA





Todos receberam o troféu correspondente e um vouvher de desconto em viagens Top Atântico





Na Final Nacional, a Top Atlântico oferecerá ao Par vencedor um dos Prémios mais ambicionados. Uma viagem a Tenerife para vencedores & acompanhante, com voos TAP e estadia no Hotel Hacienda del Conde, um hotel de 5 estrelas, membro da prestigiada Melia Collection. O Hacienda del Conde é uma bela propriedade com um passado ilustre, cercada por um campo de golfe projetado por Severiano Ballesteros e com uma belíssima vista para o mar.





A Viagem inclui voos TAP, estadia em suite Júnior em meia pensão e ainda Green Fee





A cerimónia de entrega de prémios terminou com uma Tômbola recheada de prémios dos patrocinadores , entre eles a Re/max Siimgroup , a Worktop cozinhas, a Kankura Golf , a Mêide in Alentejo, Conservas Ramirez, Sogrape, hotel Vila Park – parceiro da eliminatória do pinheirinho , a Taste/hotel Memmo Baleeira e a Samsung .





A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros , não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos & Vale, a Vista Alegre que é o trophies supplier da final Nacional e a Cofina como parceiro de mídia.





A próxima eliminatória do International Pairs vai ser no novíssimo campo da Herdade do Pinheirinho , a 23 de Julho, que será a 3ª e oportunidade de se apurar para a Final Nacional. Inscreva-se e não perca a oportunidade de jogar o melhor torneio amador de pares do mundo!