10º Edição do Festival do Vinho do Douro Superior

A conferência de imprensa contou com a presença do Presidente do Turismo Porto e Norte – Luis Pedro Martins, além de produtores desta sub-região duriense. O Presidente da entidade regional teve oportunidade de enaltecer aquilo que é o dinamismo do Municipio na realização de eventos de qualidade que alavancam e projetam o nome do território, ao mesmo tempo que sinalizou o enoturismo como uma das maiores apostas a ser feita no futuro próximo por parte dos operadores destes concelhos Durienses.