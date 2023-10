12º Encontro Nacional de Proteção Integrada decorre a 30 e 31 de outubro

A Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Portalegre irá receber, nos dias 30 e 31 de outubro, o 12º Encontro Nacional de Proteção Integrada (12 ENPI).

Sob o tema "Contributo da Proteção Integrada para os ODS", o 12º ENPI irá reunir especialistas da área da investigação, ensino, produção e estudantes interessados na proteção das plantas e produtos vegetais. Será um fórum de análise, partilha de conhecimento e onde serão debatidas ideias e técnicas inovadoras de proteção das culturas e produtos agrícolas.

O programa incluirá sessões com oradores convidados e comunicações orais e por painel, sobre várias áreas temáticas, terminando com uma sessão de networking/soluções empresariais. Serão oradores convidados:

- Prof. Dr. David João Horta Lopes, Professor Associado em Fitotecnia na Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores, Mestre em Proteção Integrada, Doutor em Ciências Agrárias, especialidade em protecção das culturas, coordenador de vários projetos internacionais.

- Professor Doutor António Mexia, Professor Catedrático no Instituto Superior de Agronomia, responsável pelo ensino e investigação na área da Proteção integrada das culturas agrícolas. Desenvolveu trabalho em culturas hortícolas de estufa, vinha, pomares de pomoideas, prunoideas e citrinos, olival, cereais e em produtos agrícolas secos armazenados, quer em técnicas de estimativa dos riscos, em cálculo de prejuízos, e meios de luta químicos, biotécnicos e biológicos. Foi diretor da Estação Agronómica Nacional do INIAV de 2000 a 2007 e diretor do Centro de Estudos da Fitossanidade do Armazenamento do IICT.

- Professora Doutora Fernanda Fidalgo, doutorada em Biologia pela Universidade do Porto, Professora Associada com Agregação no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da mesma Universidade (FCUP) e investigadora no GreenUPorto. Coordena o Plant Stress lab, um laboratório líder na área da Fisiologia do Stress em Plantas na FCUP/GreenUPorto. O foco principal da sua investigação é o estudo das respostas fisiológicas e bioquímicas das plantas a diferentes stresses abióticos, especialmente num contexto de alterações climáticas, crise ambiental e produtividade agrícola, com destaque no estudo do sistema de defesa antioxidante. Tem também explorado ferramentas inovadoras e ecologicamente relevantes de mitigação do stress e/ou para melhorar a tolerância das plantas.

- Doutora Cristina Azevedo, Diretora do Departamento de Novos Biopesticidas da InnovPlantProtect em Elvas, onde dirige uma equipa de investigadores que trabalham no desenvolvimento de novas alternativas aos pesticidas de síntese química, para o controlo de diversas doenças que afetam as culturas mediterrânicas. Fez o doutoramento no Sainsbury Laboratory no John Ines Centre, Reino Unido, onde estudou interações entre plantas e agentes patogénicos.

Para mais informações, por favor contactar:

Dora Gonçalves

268 628 528/245 301 502