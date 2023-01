“12 meses, 12 pratos” nos restaurantes dos hotéis VILA GALÉ

Francesinha, atum à algarvia ou bacalhau à Brás são algumas das especialidades portuguesas incluídas na iniciativa gastronómica "12 meses, 12 pratos", que mensalmente promove os mais típicos pratos regionais do país nos restaurantes dos hotéis Vila Galé.





Ao longo de 2023, as sugestões para cada mês são:





- Janeiro: Francesinha

- Fevereiro: Arroz de tamboril

- Março: Alheira frita com grelos

- Abril: Bacalhau espiritual

- Maio: Favas com entrecosto

- Junho: Atum à algarvia

- Julho: Secretos de porco grelhados com limão e esparregado

- Agosto: Choco frito com batata salteada

- Setembro: Bacalhau à Brás

- Outubro: Açorda de camarão

- Novembro: Arroz de polvo à algarvia

- Dezembro: Massada de robalo com camarão

"Na Vila Galé, a boa gastronomia é um elemento diferenciador. E esta proposta, lançada em 2016, com inclusão de novos pratos a cada ano, continua a ser um sucesso. Cada vez mais vemos que os clientes querem conhecer o que é português e provar o pão, os vinhos, os enchidos, os queijos nacionais e até os vegetais. Por isso, esta é uma forma de responder a essa procura crescente, proporcionando também uma experiência diferente a quem nos visita. Por outro lado, pretendemos contribuir para divulgar os sabores regionais, os produtos da época e os produtores locais", explica o diretor de alimentos e bebidas do grupo Vila Galé, Miguel Santos.





A iniciativa "12 meses, 12 pratos" está disponível nos restaurantes dos hotéis Vila Galé em Portugal – exceto no Vila Galé Douro Vineyards, Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Sintra e Vila Galé Collection Palácio dos Arcos –, com um preço de 14€ por pessoa (sem bebidas).





É possível experimentar o prato do mês ao almoço e ao jantar, não sendo necessário estar alojado num hotel para frequentar o restaurante.









Sobre o Grupo Vila Galé

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e está no ranking das maiores empresas de hotelaria do mundo. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 27 unidades em território português – Algarve, Elvas, Évora, Beja, Alter do Chão, Oeiras, Estoril Cascais, Sintra, Ericeira, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Arquipélago da Madeira – e dez no Brasil, com mais de 8.000 quartos