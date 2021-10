130 lojas e franquias da MultiOpticas ajudam crianças a “Olhar pelo futuro”

Depois de ter anunciado em setembro a ação "Olhar pelo Futuro" com 1000 crianças, que celebra o Mês da Visão em outubro, a MultiOpticas ajudará 1300 crianças de 130 escolas do ensino básico por todo o país, oferecendo cuidados de saúde visual e "Cheques Visão", no valor de 100€.

Depois da crescente adesão à iniciativa, dia 14 de outubro, data em que se assinalou o Dia Mundial da Visão, lojas próprias e franquias estiveram presentes em mais de 40 escolas a nível nacional para entregar a crianças de famílias carenciadas, referenciadas e identificadas por cada um dos seus agrupamentos, "cheques visão".

Em Lisboa, Escola Básica Actor Vale contou com a presença do Coordenador da Escola, Luis Feijão, do Diretor do Agrupamento de Escolas das Olaias, Francisco Simões, da Diretora de Marketing da MultiOpticas, Sandra Silva, da Coordenadora da área de Responsabilidade Social da MultiOpticas, Ana Portugal, do CEO da MultiOpticas, Rui Borges e de Cláudio Ramos.

Para além desta iniciativa, neste dia, foram entregues em Lisboa "cheques visão" na Escola EB1 C /JI Arco Iris e na Escola Básica Quinta dos Frades.

Sendo a Visão determinante para o desenvolvimento físico e social, estima-se que cerca de 80% da aprendizagem seja processada por meio visual, tornando fundamental garantir e possibilitar uma correta aprendizagem e igualdade de oportunidades para as crianças.

Em Portugal, 25% da população é míope e entre os 18 e os 25 anos os dados apresentam valores entre os 30%. Nas crianças, a taxa de incidência tem vindo a aumentar, contribuindo para além dos fatores genéticos, para comportamentos e estilos de vida com baixos níveis de atividades ao ar livre, tarefas de proximidade prolongada (leitura e gaming) e fracos níveis de iluminação que se tornam determinantes para o aumento da população míope em idade infantil. Para além da miopia, surgem outras condições oculares que comprometem o desenvolvimento social e escolar muitas vezes associado a dificuldades de aprendizagem.