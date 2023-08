19ª edição da Recriação Histórica do Cerco de Almeida

A vila histórica de Almeida regressa novamente ao ano de 1810 para recriar o histórico Cerco de Almeida, aquando da III Invasão Francesa, com um vasto programa de atividades histórico militares e animação permanente para toda a família.



As atividades iniciam ainda no dia 24 de agosto - a partir das 21 horas, com música de Câmara do "Quarteto de Clarinetes da Banda do Exército - Destacamento do Porto", estando o início oficial das atividades Histórico-Militares agendadas para as 17 horas do dia 25 na Câmara Municipal de Almeida. Durante os três dias do evento serão recriados diversos combates entre as Tropas Aliadas e o Exército de Napoleão, Oficinas e manobras militares de época, Visitas Encenadas, um Acampamento Histórico-Militar, Mercado e Baile Oitocentista, e muita animação permanente para toda a família!