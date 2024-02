2 Scorpions Personal Training Studio em Coimbra diz “Enjoy life with better health”

Abriu na passada semana um espaço diferenciado dedicado ao fitness na maravilhosa cidade de Coimbra. Nasceu dum sonho de dois jovens, Joana Valle Costa e Miguel Carvalho, que após as suas formações universitárias deitaram mãos à obra para o concretizar .

Não!!! Não é mais um ginásio em Coimbra. É sim um local personalizado onde poderá sentir todo o apoio técnico, profissional e acolhedor para atingir os seus objectivos de performance, saude e bem estar.

A Joana e o Miguel estarão lá para acompanhar na melhoria da sua saude adaptando o treino às necessidades individuais de cada um. A simpatia , a beleza do studio e a musica ambiente serão seus companheiros para atingir as metas propostas. Este espaço é para todas as idades. A performance fisica e mental será adaptada a cada um.

Vivemos num Mundo cada vez mais atribulado e muitas vezes o stress do dia a dia faz-nos esquecer que o nosso corpo tem de sentir saudavel e preparado para os desafios do mundo laboral, social e familiar. Por isso venha conhecer-nos em Coimbra .Estaremos de portas abertas para os receber e experimentar os nossos serviços diferenciados, contando com a nossa simpatia e profissionalismo.

Para que complete este seu novo desejo venha almoçar ou jantar no restaurante Noster Taberna & Wine Bar, que abriu há dois meses, da nossa amiga Maria, onde a variedade e diferencialidade do menu proporcionarão um bom convivio.







Contacto Joana: 918 959 726

Contacto Miguel: 915 001 876

Contacto Estudio : 239 820 458

Instagram:@2scorpions_studio

Morada: Rua Dr. Rosa Falcão Nº26 a 31 3000-001 Coimbra