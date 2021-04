20º Aniversário Start Social

A START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, C.R.L, celebra, dia 10 de abril de 2021, o seu 20.º aniversário. É uma Cooperativa Multissectorial que desenvolve atividades no ramo da Solidariedade Social, no combate à pobreza e à exclusão social.





Ao longo destes 20 anos, a START.SOCIAL tem cumprido a sua nobre missão com dinamismo, dedicação e enorme empenho, desde logo, por parte dos seus Órgãos Sociais, que de forma solidária e profissional, estabelecem linhas orientadoras para a Instituição, assim como todos/as os/as seus/suas Colaborares/as, que diariamente fazem "Mais e Melhor" em prol da comunidade, através da dinamização de Respostas Sociais, Projetos e Serviços que vão ao encontro das reais necessidades da população, quebrando assim preconceitos e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.





A celebração do seu 20.º aniversário, é também uma oportunidade para se efetuar uma análise, refletindo sobre o percurso percorrido, na certeza de que, a START.SOCIAL ainda tem um longo caminho, que será talhado sempre com muita energia e vitalidade, e acima de tudo, com enorme disponibilidade para abraçar novos desafios.





Se hoje a START.SOCIAL é uma das Instituições de referência no Concelho de Loures, essa conquista, também se deve de igual modo, a todos os parceiros, sponsors, amigos e amigas, clientes e beneficiários/as, que depositam a sua confiança em nós, acreditando e apoiando a cada dia o nosso trabalho.





Neste dia de festa, fica a certeza, de que a START.SOCIAL vai continuar o seu trabalho, dando o seu melhor todos os dias, no sentido de promover "Mais e Melhor no Desenvolvimento Comunitário"!





O evento será divulgado no Facebook e Instagram @start.social2001