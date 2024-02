20ª Edição da Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato, em Trancoso

A 20ª edição da Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira está de regresso ao Pavilhão Multiusos de Trancoso, nos fins de semana de 23, 24 e 25 de fevereiro e 2 e 3 de março.





Numa organização do Município de Trancoso, em parceria com Aenebeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, o evento conta com a presença dos principais produtores regionais de enchidos, fumados queijos, vinho, mel, doçaria e azeite, bem como de artesanato local.





A animação estará presente durante todo o evento, ficando a cargo de grupos de música popular oriundos da região e de artistas conhecidos do grande público, nomeadamente Ruizinho de Penacova, Bombocas e Sérgio Rossi.





Dias 23, 24 e 25 de fevereiro, 2 e 3 de março, eleja, como destino obrigatório, a nossa Aldeia Histórica, Vila Medieval e Cidade Contemporânea e venha conhecer o que de melhor Trancoso tem para lhe oferecer.