No seguimento do que tem sido habitual nos últimos anos, a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito festeja o Verão com o Vidigueira White Summer. Um evento com atividades que se espalham pelos três meses de verão, e que são a combinação perfeita entre um tempo de lazer e alegria, com outro de fruição de bons momentos e boa disposição.





VIDIGUEIRA WHITE SUMMER - INSPIRAÇÃO

20 de julho | 18h00





Uma sessão inspiradora de improvisação musical, onde todos estão convidados a participar, na companhia dos nossos Vidigueira Monocastas.





VIDIGUEIRA WHITE SUMMER – NOITE BRANCA

24 de agosto | 22h00





Sob o céu estrelado de agosto, vista-se a rigor e deixe-se envolver pelos aromas dos vinhos brancos da Adega, bem acompanhados pela música dos Dj’s presentes.





VIDIGUEIRA WHITE SUMMER – JANTAR VÍNICO

21 de setembro | 19h00

Após as Vindimas, é a vez de experimentar os saberes e sabores que levam o nome da vila a todo o país. Numa refeição cuidadosamente preparada pelo Chef convidado, desfrute em pairing os melhores vinhos da Adega. Deixe-se levar numa viagem pelos sentidos, onde a música complementará o ambiente único desta noite especial!

Todas as atividades decorrerão nas instalações da Adega.





Para mais informações, por favor contactar:





Departamento de Marketing e Comunicação

Daniela de Almeida I Tlm. (+351) 964 609 866 l E-mail: danielaalmeida@adegavidigueira.pt

Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito