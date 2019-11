Feira do Fumeiro

Este certame, de entrada livre, vai contar, ao longo de quatro dias, com dezenas de expositores de enchidos, queijos e doçaria de vários pontos do país e ainda uma área dedicada ao artesanato e uma zona de divertimentos para os mais jovens.





Uma iniciativa promovida pela União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, em parceria com a RZ Eventos, que conta com o apoio do Município de Oeiras.





Horário:

28 de Novembro| 17H00 ÀS 22H00

29 e 30 de Novembro| 11H00 ÀS 23H00

1 de Dezembro| 11H00 ÀS 21H00