A magia do Natal na Aldeia da Gralheira

Há uma aldeia que se vai transformar numa verdadeira Aldeia do Pai Natal. Na Aldeia da Gralheira está tudo pronto para receber todos aqueles que acreditam na magia e no encanto do Natal. Nos fins de semana de 21 e 22 e 28 e 29, um mundo mágico e encantado espera por si com a garantia de muita diversão para toda a família.





No centro desta aldeia, situada em plena Serra de Montemuro, fica a Casa do Pai Natal e dos Duendes, ali os mais novos podem ver o Pai Natal a chegar ao som de músicas de Natal, deixar os seus recados e desejos de última hora para o presente de Natal.





Há ainda a oficina a Casa do Café o Magic Potter e Malléffica, o Correio do Pai Natal o Banco do Pai Natal, a Casa dos Três Porquinhos, a Casa da Carochinha, a Casa do Pão, a Casinha de Chocolate, o Hospital dos Brinquedos, o Castelo Encantado, o Largo Era uma Vez, a Terra da Música, a Casa da Magia, a Casa das Bruxas e a Rádio do Pai Natal.





Entre a Casa dos Três Porquinhos e da Carochinha vão ser recriadas várias encenações destas histórias que perpetuam no tempo e continuam a fazer parte do imaginário dos mais pequenos.





Enquanto as crianças se divertem neste mundo de magia natalícia, a autarquia de Cinfães desenvolveu ainda um programa de atividades destinadas aos adultos, como o baile à antiga, concertos e muitas outras animações de rua.





A gastronomia e o artesanato local também vão estar presentes no Natal da Serra da Gralheira que oferece ainda muita adrenalina com a rampa de snowtubing, o trenó virtual do Pai Natal e diversos insufláveis. A entrada é gratuita.