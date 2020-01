O grupo Cidália Cabeleireiros renovou o seu site corporativo, disponibilizando toda a informação e contactos, dos espaços, aos seus clientes. O novo site incorpora a loja online do grupo e uma nova secção sobre Lifestyle sob o formato de um blog com dicas e sugestões para cuidados capilares.





Toda a navegação da nova plataforma foi desenvolvida para facilitar a experiência de compra do consumidor em qualquer dispositivo, e está assente na procura pela contínua satisfação do cliente e da excelência do serviço de venda online.





"No ano em que assinalamos o nosso 50º aniversário, sentimos que estava na altura de inovar e mudar. Este novo site vem reforçar a nossa aposta no nosso crescimento e posicionamento em Portugal, tendo sido desenvolvido a pensar na melhoria da experiência de compra dos nossos clientes", afirma Jorge Fernandes, um dos sócios gerentes do grupo Cidália Cabeleireiros, em comunicado.





Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de Cabeleireiro Unissexo, Estética, Manicure e Pedicure.