Numa fase de incertezas ao regresso aos mercados e feiras, organização Feira do Mocho decidiu lançar uma Feira Online, para dar visibilidade aos pequenos artesãos, artistas e designers até final do mês de maio.



Feira do Mocho - Edição sonhos reais Ao apoiar um pequeno negócio, está a apoiar um grande sonho!

Sonhos Reais, porque todos os artistas, designers e makers mantiveram a sua dedicação e o seu trabalho na luta pelo seu negócio. Sonhos Reais, porque os seus produtos e peças são únicas e de Sonho.



Mais de 50 marcas com assinatura de autor!

Feira do Mocho Sonhos Reais , com as melhores ideias e mais variados produtos de moda, arte, ilustração, adereços, produtos naturais, produtos gourmet e muito mais.



Algumas das marcas já confirmadas para esta edição:

411 - made for you, A Teresa Voa, Aatma , Ablesia, Abril Ceramics, Aluapaula, Âmbar, Andana, ARP Ana Pinto Rocha, Arte de Mandalar, B de Batata, Back to Basics, Carla Amaro Jewelry, Caso Pintado, CCA Collective, Chicken Chic - Arts & Crafts, CraftLab, Curious Goblin, Dedal, Dona Goretti, Dromedário, EcoTela, Elsa Poderosa, Empanadas do Maxi, Extravaganzia by laura pinho, Fantursos, Galhos, Gigi For Beauty Lovers, Handsmadelove, ISKA, João Peixe, JUTA - Arraiolos Experimental, Kacttulya, Kala Artesanato, Laroca, Le Faubourg, Maria Matos, Miss Castelinhos Handmade, Modo Papel, No Projectos Lx, Normal Bags, O monstro do sono, Origa.me, PinkNouNou, PURE - Be loved by Nature, Quinta do Olival da Murça (gourmet), Sango Handmade Creations, Sara Narquel Jewelry, Um coletivo de duas, Universo Fan e Xistu`s.

*Marcas com link residentes no Ninho do Mocho.



A maior parte das marcas realiza descontos especiais e portes de envio gratuitos, para envios no território nacional.

