CIDÁLIA CABELEIREIROS

A Cidália cresceu e até já namora! O seu namorado, imagine-se, é um barbeiro discreto, Armindo de seu nome, conservador e requintado, para contrastar com a exuberância da Cidália. O jovem barbeiro de Almada, eternamente apaixonado pela sua Cidália, vai abrir o seu primeiro espaço em Setúbal, no Alegro, pertinho da sua namorada.

A grande abertura está agendada para dia 01 de outubro e o primeiro e novo espaço é um local de requinte e acessível, de modo a bem acolher todos os que o visitam. Toda a decoração é harmoniosa e reflete todo o espírito de conforto, que remete para um universo claramente masculino.

Terá serviços de cabelo e barba desde 13.00€ para o corte de cabelo simples e 10.00€ para a serviço de barba. Além disso, contará ainda com um conjunto de marcas de haircare exclusivas, podendo optar pela melhor para cabelo, barba e styling. O serviço funcionará por ordem de chegada e respeitará as horas de funcionamento atuais do Alegro de Setúbal, das 09h00 às 22h00.

Apesar de ser um espaço novo, todas as medidas de prevenção e cuidados de higiene estarão de acordo com a situação atual de pandemia. Todos os colaboradores terão acesso ao material descartável necessário, como máscaras, viseiras, luvas. Existirão dispensadores de álcool gel disponíveis para todos os clientes e as toalhas serão descartáveis. O material e o espaço serão desinfetados antes e depois de cada cliente.

"Queremos dar aos nossos clientes um espaço dedicado e exclusivo ao homem, como se de uma viagem se tratasse. O homem atual é cada vez mais exigente no espaço que escolhe para cuidar da sua imagem e, por essa razão, somos também exigentes para que que a nossa barbearia seja o mais confortável possível, feita à medida dos nossos clientes", afirma Jorge Fernandes, um dos sócios gerentes.

"Temos muito gosto em convidar todos a seguirem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram para ficarem a par das novidades da marca", afirma ainda Jorge Fernandes.

Está ainda a decorrer um giveaway na página de Instagram da marca, @barbeariadoarmindo, onde poderá participar e ganhar um corte masculino e uma cera para o cabelo.

A Barbearia do Armindo é uma empresa do Grupo Cidália Cabeleireiros, um grupo português a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de cabeleireiro unissexo, estética, manicura e pedicura.