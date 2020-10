A L'Oréal Professionnel em conjunto com a Karl Lagerfeld lança a nova edição limitada da Steampod 3.0 e pode reservar a sua através da loja online www.cidalia-cabeleireiros.com . As entregas estão previstas para a primeira semana de novembro, assim como a sua disponibilidade nos salões.

Esta edição limitada combina o estilo inovador e a elegância estética de L’Oréal Professionnel Paris e Karl Lagerfeld. O design fino e leve da nova SteamPod apresenta um reservatório de água integrado, um cabo rotativo e um pente integrado, tudo numa cor preta opaca. Esta edição limitada é acompanhada por uma bolsa de pele sintética para uma proteção térmica total e um transporte mais fácil.

"As edições limitadas da Steampod 3.0 são sempre best-sellers da nossa loja online e acreditamos que esta não seja exceção. A colaboração da L’Oréal com a icónica marca Karl Lagerfeld será com certeza uma excelente forma de dar às consumidoras algo único enquanto ferramenta de styling. Esta edição limitada, se for adquirida num dos nossos salões, cada cliente receberá ainda um batom da Karl Lagerfeld como oferta.", afirma Alexandra Padinha, uma das sócias gerentes do grupo Cidália Cabeleireiros.

Mais eficiente, consegue resultados 2 vezes mais rápido e o cabelo fica 2 vezes mais liso, sendo um acessório de beleza ideal para um styling rápido e fácil mesmo para os cabelos mais rebeldes.

Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa que pertence ao grupo com a mesma designação, a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de cabeleireiro unissexo, estética, manicura e pedicura.