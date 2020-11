E se ao recuperar o espaço da sua loja de vinhos se deparasse com uma Adega antiga, datada do século XVIII? Isto foi o que aconteceu na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito.

Nada poderia mudar mais um projeto, do que a descoberta de um edifício antigo para produção de vinho, dentro da própria Adega.





Durante os trabalhos de remodelação do espaço, surgiram estruturas antigas, com várias fases de construção e adaptação à função que agora retoma: uma Adega tradicional num edifício nobre da vila de Vidigueira. Após esta descoberta a Adega optou por alterar o sentido da decoração inicial, deixando à vista a estrutura da Adega Velha, o que permitirá ao seu visitante usufruir do espaço conforme este foi criado e permitir a todos ter contato com a história.





José Miguel de Almeida refere que "A Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito está sediada junto da zona nobre e de primeira ocupação da vila de Vidigueira. De facto, não esperávamos que o edifício contíguo à Loja da Adega albergasse uma construção antiga com estas características, o que só vem dignificar esta Adega e a região."





Após investigação, concluiu-se que esta rua foi ocupada por um número significativo de pessoas no início do séc. XVIII, como uma zona de expansão recente da vila de Vidigueira. Assume-se que terá origens bem mais antigas, entre os finais do séc. XVII e meados do séc. XVIII a contar pelas várias fases de construção que se encontraram.





A Adega Velha pretende ser um complemento da Casa das Talhas, o espaço de enoturismo da Adega, cujo foco é o vinho de talha e toda a sua abrangência história e cultural.





Este novo espaço de enoturismo, denominado Adega Velha, pode ser visitado todos os dias das 9h00 às 19:00 horas.





A Adega espera por si!