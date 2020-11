A Cidália Cabeleireiros apresenta a mais recente causa onde vai meter o nariz com a Operação Nariz Vermelho.

O Grupo Cidália Cabeleireiros, com o objetivo de promover a solidariedade e ajudar quem mais precisa, apoia na recolha de fundos para a organização através de duas formas: através da venda de narizes vermelhos em todos os 18 espaços de norte a sul do país e na sua loja online em www.cidalia-cabeleireiros.com ; e também através da doação de 0.50€ por cada corte de cabelo realizado nos salões entre 15 de Novembro e 31 de Dezembro de 2020.

"É tão fácil ajudar quem mais precisa. Quando o pedido de parceria e pedido de ajuda para a recolha de fundos para a ONV nos chegou, aceitámos mesmo sem saber como o iriamos fazer, sabíamos apenas que íamos ajudar os Doutores Palhaço a espalhar alegria e felicidade pelos mais jovens que se encontram hospitalizados. Acabamos por meter o nariz nesta causa, não só o nosso, mas também o nariz de todos os nossos colaboradores que se entregaram a 100% com o intuito de ajudar, principalmente em dias como os de hoje, com uma pandemia a nível mundial que nos assola", afirma Alexandra Padinha, uma das Diretoras Gerais do Grupo.

Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa que pertence ao grupo com a mesma designação, a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 18 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 18 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de cabeleireiro unissexo, estética, manicura e pedicura.