Vinhos ADEGA DA VERMELHA e Mundus galardoados pelo concurso de Vinhos de Portugal

Em 1963, é fundada na Vermelha uma Adega cooperativa com objectivo de comercializar vinhos engarrafados com a produção dos pequenos produtores locais. Sempre se destacou no que diz respeito ao mercado dos Vinhos Leves, denominação exclusiva da Região Demarcada de Lisboa. Com o avançar dos anos tem dado cada vez mais provas ao mercado da sua excelente qualidade nas restantes gamas de vinhos (tintos, brancos e rosés maduros).

Anualmente envia os seus vinhos a inúmeros concursos da especialidade, a fim de demonstrar e comprovar a qualidades de suas gamas de vinhos.

Desta vez, no concurso de vinhos de Portugal, os vinhos da Adega obtiveram 6 medalhas, entre elas, duas de ouro e quatro de prata nas referências de marcas, Adega da Vermelha e Mundus. Demonstrando com a atribuição das mesmas a elevada qualidade dos seus vinhos.

Medalhas de Ouro:

- Adega da Vermelha, Grande Reserva Tinto, 2015;

- Mundus Reserva Tinto, 2013;

Medalhas de Prata:

- Mundus Alicante Bouschet, 2015;

- Mundus Escolha Tinto, 2013;

- Mundus Regional Tinto, 2018;

- Mundus Espumante Bruto;

