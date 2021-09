A Câmara Municipal de Mértola realiza de 22 a 24 de outubro, no Pavilhão Multiusos Expo Mértola, a XII Feira da Caça. Tal como em 2020, e apesar de todas as condicionantes, a feira continuará a celebrar e promover o património cinegético do concelho assim como as suas potencialidades turísticas e económicas.





Este ano retornam os habituais espetáculos e a secção de gastronomia, ainda que condicionados às regras atuais em vigor e às recomendações da DGS.





Estão também definidas regras especificas de higiene e segurança, entre elas o uso obrigatório de máscara, o controle limitado das entradas e a existência de dispositivos de gel desinfetante em todo o pavilhão. Priorizando sempre a saúde pública, tentamos a pouco e pouco retomar a normalidade possível, em prol da economia e dinâmica social da nossa comunidade.