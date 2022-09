Nas comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, a 11 de setembro, bombeiros de todo o país, incluindo a Madeira e os Açores, juntaram-se em formatura, na Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, para prestar uma homenagem aos bombeiros falecidos em serviço. Instituída pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), em 2008, esta data evoca o fatídico dia dos ataques terroristas às Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, em 2001, onde centenas de bombeiros faleceram nas operações de socorro.

O vereador da Câmara Municipal de Coimbra, com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Lopes, também marcou presença no evento, destacando as inúmeras valências dos bombeiros sapadores.

Após a sessão solene, seguiu-se uma visita à exposição alusiva ao espólio da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, que apresenta ferramentas, equipamentos e veículos de outros tempos, no CoimbraShopping.