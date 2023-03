CASA ERMELINDA FREITAS GANHA 14 MEDALHAS DE OURO NA ALEMANHA

A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver os seus vinhos premiados e reconhecidos, em um dos maiores e mais prestigiante concurso de vinhos que se realiza no mundo, mais propriamente na Alemanha: Mundus Vini 2023 – Spring Tasting. Com um total de 15 medalhas: (1 Medalha de Grande Ouro, 1 Medalha Melhor Vinho do Concurso Mundus Vini 2023 – Spring Tasting da Península de Setúbal, 12 Medalhas de Ouro, 1 Medalha de Prata).





De destacar a Medalha de Grande Ouro, obtida pelo vinho Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009, bem como o Melhor Vinho do Concurso Mundus Vini 2022 – Spring Tasting da Península de Setúbal obtida com o Vinha do Fava Touriga Nacional 2021.



Melhor Vinho do Concurso Mundus Vini – Spring Tasting da Península de Setúbal: