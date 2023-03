EDP e Cofina, parceiros por um mundo melhor

A EDP e a Cofina juntaram-se para promover o EDP Y.E.S. – You Empower Society, um programa global de responsabilidade social que pretende ter um impacto positivo na sociedade e em múltiplas comunidades em Portugal e nos vários países onde a empresa está presente.





"A EDP tem a ambição de liderar a transição energética e, com isso, contribuir para um amanhã melhor. Ao cumprir este desígnio, esta missão estratégica de negócio, mantemos também uma preocupação enorme para que essa transição energética seja feita de forma justa e inclusiva", defende Vera Pinto Pereira, presidente da Fundação EDP e administradora executiva da EDP, sobre o programa EDP Y.E.S..





Essa foi a principal motivação para criar este plano de intervenção social. "Nesse sentido, o que fizemos no último ano foi canalizar para esse esforço o nosso investimento de impacto social e que prevê até 2030 um investimento de cerca de 300 milhões de euros em mais de 500 projetos espalhados pelos 30 países onde a EDP opera, debaixo deste ‘chapéu’ do EDPY.E.S., que trabalha em cinco eixos prioritários: energia, competências, comunidade, planeta e cultura, por um amanhã melhor", reforça.





A Cofina possui um historial de parcerias com ações que promovem o bem-estar da sociedade. Por isso, associou-se a este projeto que tem conseguido um impacto social significativo, levando energia a diversas comunidades, combatendo a pobreza energética, contribuindo para uma transição justa e potenciando apoios à educação e à cultura de diferentes povos. Para mostrar a todos o trabalho que está a ser feito pelo EDP Y.E.S. em diferentes geografias, nos próximos meses a Cofina vai promover este programa na CMTV, Correio da Manhã, Jornal de Negócios e, para além das redes sociais Cofina e do site dedicado ao projeto - www.aenergiaquemudaomundo.sabado.pt