KSB no Top 5% das melhores PME de Portugal

A KSB, foi distinguida pela Scoring, entidade responsável pela realização deste ranking, com a certificação "TOP 5% MELHORES PME DE PORTUGAL", nas edições 2021 e 2022. A Scoring verificou que a KSB cumpriu os requisitos de acesso à certificação e obteve, de acordo com o método ScorePME e nos exercícios fiscais de 2020 e 2021, um Índice de Desempenho e Solidez Financeira superior a 80%, evidenciando ainda consistência nas vertentes económica e financeira, o que só é acessível a menos de 5% das empresas nacionais. Em conformidade, obteve Notação Scoring máxima de "EXCELENTE" ("NS 5"), o que lhe confere em termos de sustentabilidade económico-financeira, a distinção "TOP 5% / 2020 e 2021".





O que significa fazer parte do Top 5% das melhores PME de Portugal?





A certificação decorre da classificação económico-financeira, que determina quais as empresas que se enquadram no restrito grupo das melhores 5% em termos de desempenho e solidez financeira.





Esta classificação é determinada com base no método ScorePME (desenvolvido pela Scoring), validado cientificamente por docentes universitários doutorados em gestão, auditado atualmente pela Bureau Veritas e com as classificações depositadas na ASSOFT.





São utilizados rácios que avaliam os 2 objetivos centrais das empresas: optimizar resultados a partir das vendas e recursos disponíveis, e assegurar solidez financeira no curto e médio/longo prazo. Este ranking é válido para sociedades anónimas ou empresas por quotas com volumes de negócios entre 100 mil € e 50 milhões € e menos de 250 trabalhadores, limites que resultam da definição de PME.





As menos de 5% das empresas nacionais que cumprem os requisitos de dimensão e transparência e simultaneamente demonstram elevado perfil económico-financeiro, são muito justamente as Top 5% Melhores de Portugal.





Quem é a KSB?





A KSB é um fabricante de bombas centrífugas (conhecidas como bombas de água, apesar da KSB fabricar bombas e válvulas para todo o tipo de fluidos, incluindo corrosivos e sólidos) e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países em todo o mundo, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, (que celebrou 50 anos o ano passado !) com sede em Sintra e delegação no Porto.

A KSB foi fundada em 1871 (pelos senhores Klein, Shazlin e Becker, cujos descendentes ainda gerem esta empresa familiar), tendo celebrado 150 anos em 2021. É um dos fabricantes de bombas e válvulas mais antigo do mundo, o que lhe dá uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Quais as razões do sucesso da KSB ?





A KSB em Portugal tem tido há muitos anos um crescimento bastante acentuado (médias de 9% ao ano nos últimos 17 anos e de 4% ao ano nos últimos 5 anos) e sustentável (sempre com resultados positivos), incluindo os anos da troika e pandemia.





Na opinião de Munira Bhudaraly, responsável administrativa e financeira da KSB, "as razões deste sucesso são (1) o forte espírito de entreajuda entre colegas, (2) a elevada disponibilidade e qualidade do apoio técnico aos clientes, desde o projecto até à assistência técnica, ajudando os clientes a encontrar as melhores soluções e a resolver os problemas mais difíceis, (3) o rigoroso controlo administrativo e financeiro, que permite uma boa posição de tesouraria e o atempado pagamento aos fornecedores, e (4) a qualidade dos nossos produtos, de origem alemã e com provas dadas nas condições industriais mais difíceis".





Outro fator crítico para o sucesso da empresa é a paridade de género: 50% dos colaboradores são mulheres, abrangendo todas as áreas de actividade da empresa, incluindo as vendas, onde a grande maioria dos colaboradores são engenheiros mecânicos. A KSB em Portugal é um caso raro numa actividade relacionada com a engenharia mecânica, estando provado que a diversidade de género aumenta significativamente as probabilidades de sucesso das empresas.