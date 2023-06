Silêncio que se vai cantar o Fado!

No dia 10 de junho, entre as 19h00 e as 22h00, seis artistas irão subir ao palco do Centro Comercial de Loures e proporcionar uma noite única.

Para celebrar o Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, que se assinala a 10 de junho (sábado), a galeria comercial organiza uma noite muito especial e completamente gratuita. Em parceria com a Rádio Amália, o Centro Comercial Continente Loures prepara uma noite dedicada a um dos símbolos do nosso país: o Fado. Assim, entre as 19h00 e as 22h00, subirão ao palco seis artistas: Leonel Moura, Carla Arruda, João Afonso Reis, Cristina Viçoso, António Carlos e Andreia Machado. Joaquim Maralhas, da Rádio Amália, será o mestre de cerimónias e apresentará o evento. Para quem não quiser perder pitada do espetáculo, poderá aproveitar para jantar num dos restaurantes da galeria comercial enquanto assiste a este grandioso momento musical. Desta forma, a galeria comercial convida os amantes do Fado a desfrutar de uma noite imperdível, que será marcada pelos acordes da guitarra portuguesa e das poderosas vozes dos artistas convidados. Não há nada melhor para celebrar o Dia de Portugal que uma tradição bem portuguesa.

O Centro Comercial Continente Loures continua a apostar numa oferta cultural e de entretenimento diversificada, proporcionando momentos únicos a toda a comunidade.