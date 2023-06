Feira Nacional do Mirtilo regressa com novo fôlego

Ostentando a marca "Sever do Vouga – Capital do Mirtilo", a Câmara Municipal volta a assumir a liderança na organização do evento que tem um forte impacto na sociedade e na economia local e com o objetivo de consolidar o posicionamento do concelho enquanto território pioneiro na produção do pequeno fruto.





"Somos, de facto, um concelho onde o setor agrícola marca uma forte presença, com produtos considerados de excelência, entre os quais se destaca este pequeno fruto. Sever do Vouga é, orgulhosamente, a Capital do Mirtilo. Esta designação deve-se ao entusiasmo de homens e mulheres que meteram mãos à obra, a partir de dezembro de 1990. É este pioneirismo que queremos preservar para memória futura e, ao mesmo tempo, fomentar o surgimento de novos produtores", sustenta o presidente da autarquia, Pedro Amadeu Lobo.





A Praça do Mirtilo, que pretende ser a montra por excelência dos produtores, promete ser uma das atrações deste ano. O recinto volta a ter uma zona específica para espetáculos, separada dos expositores, entre eles empresas ligadas à fileira, produtores e comercializadores, viveiristas e stands que mostram o que se pode fazer com o mirtilo, como compotas, licores, chás, infusões, bolos, tartes, gelados, entre outros produtos.





Durante os dias da feira será colocada fruta em fresco - com uma embalagem própria - em todos os restaurantes do concelho.





As atividades inseridas na programação têm todas entrada gratuita. Períodos de apanha do mirtilo no Campo Experimental de Pequenos Frutos, sessões de sessão de show cooking, torneio de futebol inter-freguesias espaços para os mais novos, animação de rua, música e outras surpresas fazem parte do cartaz.





A festa anual do rei dos antioxidantes engloba, como habitualmente, uma área dedicada à restauração, sempre muito procurada. Um local ideal para fazer uma pausa e apreciar pratos deliciosos com familiares ou amigos.





O cartaz musical da 15ª edição da Feira Nacional do Mirtilo, conta com a presença (entre outros artistas) de Nuno Ribeiro, no dia 23 às 22horas; Matias Damásio no sábado às 22 horas, estando o encerramento dos espetáculos a cargo de Quim Barreiros, que sobe ao palco em Sever do Vouga, no domingo (dia 25) pelas 17 horas.