25 de Junho, Centro Cultural de Belém

No dia 25 de junho, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC) irá apresentar o "The Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care", da plataforma europeia Heart Failure Policy Network (HFPN), no Centro Cultural de Belém, na sala Amália Rodrigues.O evento contará com a presença de vários stakeholders da área da saúde, profissionais de saúde, Comissão Parlamentar de Saúde, Sociedades Cientificas, Associações de Doentes, Médicos, Investigadores e Indústria Farmacêutica.Com o intuito de chamar a atenção para a Insuficiência Cardíaca (IC) e as necessidades atualmente existentes no diagnóstico, gestão e tratamento desta doença, o HFPN desenvolveu um documento que espelha a urgência da tomada de ação sobre a forma como se está a encarar a IC em toda a Europa."Queremos fazer deste um momento de viragem na defesa de uma causa que é de todos nós: melhorar a esperança e qualidade de vida de todos os cidadãos. Este evento é uma oportunidade de, junto destes stakeholders, chamar a atenção para uma doença que atinge hoje mais de 4% da população, aproximadamente 400 mil pessoas, cuja prevalência se estima que venha a aumentar significativamente até 2030", sublinha Luís Filipe Pereira, presidente da AADIC.Um estudo realizado pelo Centro de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE), da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, estima que a IC registe um aumento do número de mortes de 73% em 2036, em Portugal continental, em comparação com a mortalidade no ano de 20141. A projeção para 2036 feita pelos investigadores do estudo prevê ainda que a carga total da doença vai sofrer um aumento de 28% face a 2014, o que se traduz em 16,8 mil anos de vida perdidos por morte prematura e uma perda de 10,3 mil anos devido à incapacidade gerada pela doença.O evento irá contar com um leque de profissionais de elevado reconhecimento na sua área de atuação, tendo sempre na ordem do dia o tema da IC, onde, para além da apresentação do Handbook, serão comentados e analisados os atuais desafios e soluções e recomendações futuras para esta patologia.PROGRAMA09h30 | Sessão de abertura- Diretora-­-Geral -­- Direção-­-Geral da Saúde – Dra. Graça Freitas09h40 | "Os desafios do doente com Insuficiência Cardíaca em Portugal"- Presidente AADIC – Dr. Luís Filipe Pereira09h50 | "Insuficiência Cardíaca: A visão da World Heart Federation"- Presidente World Heart Federation – Prof. Doutor Fausto Pinto10h00 | Apresentação "Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care"- Head of Programme -­- The Heart Failure Policy Network – Dra. Sara Marques10h45 | Análise e comentários- Secretário Nacional da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar - Dr. Nuno Jacinto- Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna – Dr. Luís Duarte Costa- Secretária-­-Geral da Sociedade Portuguesa de Cardiologia – Profª. Doutora Ana Teresa Timoteo11h15 | Coffee Break11h30 | "A doença cardíaca – lições do passado e presente. Que recomendações e soluções?" Moderadores:- Dra. Sara Marques e Dra. Maria José Rebocho (Cardiologista e membro do Conselho Técnico-­-Cientifico AADIC)Comentadores – Representantes da Comissão Parlamentar de Saúde- Dr. Ricardo Baptista Leite – PSD- Dra. Isabel Galriça Neto – CDS- Dr. Moisés Ferreira – BE (A confirmar)- PS (A confirmar)12h45 | Sessão de encerramento- Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia – Prof. Doutor Manuel Carrageta13h00 | Encerramento- Presidente AADIC – Dr. Luís Filipe PereiraSobre a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca:A Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC) reúne doentes, familiares e amigos, e tem por objetivo promover, incentivar, orientar e dar apoio na área da Insuficiência Cardíaca, nomeadamente através da informação à população e promoção de melhores cuidados de saúde para esta condição.Site: www.aadic.pt Facebook: www.facebook.com/aadicardiaca