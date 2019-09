26ª Festa do Leitão da Bairrada

A ACOAG – Associação Comercial de Águeda volta a organizar mais uma edição da Festa do Leitão Assado da Bairrada - a 26ª edição -, evento que volta a contar com o apoio da Câmara Municipal de Águeda. A edição deste ano abre na próxima quarta-feira (04/09) e vai até domingo (08/09) e volta a realizar-se na baixa da cidade de Águeda.





A Festa do Leitão da Bairrada é um dos mais antigos e emblemáticos eventos bairradinos, que como não podia deixar de ser alia a gastronomia, o espumante, o artesanato e os espectáculos. "É um evento que prestigia a Bairrada e os seus principais embaixadores – o leitão e o espumante. Para a ACOAG, a Festa do Leitão tem de ser primeiro e antes de tudo, um evento gastronómico, daí a nossa aposta nos melhores assadores e nos melhores espumantes da Bairrada e nos showcookings" adianta Bruno Almeida, Presidente da ACOAG.





São três as sessões de showcooking que vão ter lugar na edição 2019. O chefe argentino Chakall estará presente na sexta-feira (dia 06) às 19 horas e Daniela Batalha, vencedora última edição do concurso a Mesa do Portugueses, marcara presença na quinta-feira (dia 5) também às 19 horas e no sábado (dia 7) às 14.30 horas.





Durante os cinco dias do certame, decorrerá ainda uma mostra de espumantes, onde estarão presentes 12 dos mais conceituados produtores da região da Bairrada. O acesso à tenda dos espumantes, custa cinco euros, com direito a copo que permite ao visitante acesso às provas de espumantes.





Para dar ainda mais dinâmica ao certame, a ACOAG aposta num cartaz variado e capaz de ser um ‘boa sobremesa’ para os milhares de visitantes que são esperados durante o evento. Quim Barreiros tem honras de abertura, na quarta-feira dia 04. Já na quinta-feira é Ricardo Ribeiro que sobe ao palco e na sexta-feira Emanuel e a DJ Isabel Figueira (às 00h00). Para o fim-de-semana estão guardados os nomes grandes – no sábado os visitantes da 26ª edição da Festa Leitão podem assistir ao espectáculos da Áurea e no domingo para encerrar a edição 2019 o convidado é Tiago Bettencourt. Os concertos têm o seu início marcado para as 22h30 e o preço do bilhete é de três euros.





Leitão Assado à Bairrada, Cabidela de Leitão e Espumantes Bairrada, são três fortes razões para que de 4 a 8 de Setembro, possa aceitar o contive da Associação Comercial e do Município de Águeda e dar um salto a Águeda!





Mais informação em www.festadoleitao.com