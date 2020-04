27 mil assistem em directo à Webconference Liderança à Prova, do Jornal de Negócios

Ao longo das cerca de duas horas e meia de debate, passaram pelas várias plataformas disponibilizadas pelo Jornal de Negócios, para assistir ao vivo ao evento, mais de 27.000 utilizadores.



«Num bom evento tradicional, contamos, por vezes, com 400 pessoas, como foi o caso do que realizámos sobre a Banca do Futuro, no ano passado, mas este número é 70 vezes superior», destaca Tiago Cortez, Director Executivo da Cofina Eventos. Segundo o mesmo «a expectativa era alta, para o número de pessoas a assistir, mas este número é, de facto, fantástico e nas 24 horas que se seguiram, mais de 2.000 pessoas acederam aos conteúdos vídeo, entretanto, disponibilizados no site do Negócios, o que revela bem o alcance dos eventos Live com uma boa utilização das plataformas digitais».



A conferência foi transmitida em live streaming (direto), no website e na página de Facebook do Jornal de Negócios.



Recorde-se que o site da Cofina cresceu 77%, em março, reforçando a liderança na informação económica e financeira.



Qualidade é fundamental para bons resultados



Este debate contou com a participação de um excelente painel de oradores, como são os casos do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, do CEO da EDP, António Mexia, do CEO do Banco Santander, Pedro Castro e Almeida, do Economista Ricardo Reis, do Presidente da CIP, António Saraiva, do Presidente da CTP, Francisco Calheiros, entre outros.



«Esse foi o principal atractivo: um conteúdo de grande relevância, disponibilizado em plataformas fáceis de usar, amplificado por um plano de comunicação adequado», recorda Tiago Cortez.



A iniciativa foi promovida através da edição impressa do Jornal de Negócios, do canal de televisão do grupo Cofina, a CMTV, e de toda a sua rede de sites, mas também nas redes sociais, quer no Facebook quer no Linkedin.



A Webconference Liderança à Prova teve um alto impacto mediático, com notícias e destaques sobre os temas discutidos e o que foi dito, em praticamente todos os órgãos de referência de imprensa escrita e digital, e ainda canais de televisão.



Este foi o terceiro debate web promovido pelo Jornal de Negócios, desde que se iniciou o confinamento, estando previstos mais de 10, nas próximas semanas. No próximo dia 23 de abril será promovido um novo debate entre os altos responsáveis do sector segurador, que contará com a participação do Presidente da autoridade europeia das seguradoras, a EIOPA, o português Gabriel Bernardino.



«A área de eventos teve de se reinventar, mas a importância de gerar discussão e levar bons conteúdos às pessoas é, agora, mais importante do que nunca», reforça o responsável da Cofina que aproveita para sublinhar o forte interesse das marcas em se associarem a estas novas iniciativas digitais.

