3 Castas Reserva Tinto é a nova referência da marca Fiuza.

Fiuza, marca reconhecida pelo cultivo e pela vinificação de castas internacionais em solos portugueses, apresenta uma nova referência no mercado nacional – 3 Castas Reserva Tinto –, que combina as castas nacionais Touriga Nacional e Sousão com a casta francesa Alicante Bouschet.





Com maceração pré-fermentativa para extração aromática e de taninos suaves, 3 Castas Reserva Tinto estagiou 6 meses em barricas usadas de carvalho francês e, em prova, revela uma excelente estrutura e taninos suaves. A colheita de lançamento desta nova referência – 2018 – conquistou 90 pontos na conceituada revista norte americana Wine Enthusiast.

Com um aroma sedutor a especiarias e notas de ameixa e amoras pretas, 3 Castas Reserva Tinto é excelente para acompanhar pratos de carne, massas e queijos maduros.





Região: Tejo

Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Sousão

Colheita: 2018

Vinificação: maceração pré-fermentativa para extração aromática e taninos suaves. Estágio de 6 meses em barricas usadas de carvalho francês.

Notas de prova: aroma sedutor a especiarias, notas de ameixa e amoras pretas. Taninos suaves e excelente estrutura.

Gastronomia: excelente para acompanhar pratos de carne, massas e queijos maduros.

PVR*: 5,99€

*Preços de Venda Recomendados

A responsabilidade dos Preços de Venda Recomendados ao Público é unicamente dos clientes que os definem e praticam.

Sobre a Fiuza:

A Fiuza dedica-se à produção de vinho há um século, produzindo vinhos de elevada qualidade, complexos e gastronómicos. Pioneira no estudo das castas internacionais em solos portugueses, a empresa desenvolveu uma gama de vinhos monovarietais. Hoje, essas castas são também cruzadas com as melhores uvas nativas, criando vinhos verdadeiramente únicos. A Fiuza produz os seus vinhos com as uvas provenientes das suas quintas, cultivadas em solos argilosos e argilo-calcários, e vindimadas de forma manual e mecânica, garantindo a produção de vinhos de elevada qualidade.