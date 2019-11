Após 3 anos de existência a marca Licor35 sabor a Pastel de Nata,inaugura a 35 Spirits, Garrafeira de tradição.





Na vila da Lourinhã, com o objectivo de seguir a " missão " de levar Portugal para o mundo , a 35 Spirits será uma oportunidade para todos que visitam a região oeste , adquirirem , desde vinhos a espirituosos ,assim como produtos regionais .





A inauguração do referido espaço será no dia 16 de Novembro pelas 16:30 com a presença de várias entidades convidadas para este Evento especial.