40 anos de carreira e novo album dos Trabalhadores do Comércio

Formada por Sérgio Castro e Álvaro Azevedo, mais tarde junta-se à banda João Luís Médicis, com o facto curioso que quando o grupo se iniciou tinha apenas 7 anos. O regresso aos palcos dos Trabalhadores do Comércio tem data marcada para dia 21 de setembro no Casino Estoril no Salão Preto e Prata.





Os Trabalhadores do Comércio deixaram a sua marca no rock português na década de 80, com as suas letras "irreberentes" e sotaque nortenho com hits como "Chamem a Polícia", "Taquetinho ou levas no focinho", "De Manhã Eu Bou Ó Pom" entre outros...





Depois do interregno distópico sofrido pela Cultura, e pela Música em particular, os Trabalhadores concluíram que já era altura de voltar a contagiar a maralha com o seu bom humor e irreverência, da maneira que melhor sabem e conseguem fazer.





No intuito de evitar a antiutopia prognosticada pelas elites governantes, viajaram com "armas & bagagens" ainda mais para Norte, ao paraíso das rias e, em terras "dos nosos irmans Galegos" começaram a trabalhar na que será a sua próxima obra a publicar.





O Objecto (lê-se Objequeto) começou a tomar forma logo nas últimas semanas de 2022 e, com a diversão por tapete, as canções fluíram, todas tocadas em sessões ao vivo, como se fossem concertos em pleno confinamento.





Desta forma e para cumprir com o prometido, os Trabalhadores do Comércio lançaram, no passado dia 1 de Maio, um primeiro tema (é single que se diz?) para ir "adoçando os queixos ao pobo" e comprometem-se a sacar outro "single" ainda este Verão e o álbum completo, inclusivamente em vinil, mas não só, durante o segundo semestre de 2023.





Os bilhetes, para o espetáculo de dia 21 de setembro no Casino Estoril já estão disponíveis em vibesandbeats.pt e nos locais habituais.