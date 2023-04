55ª edição da AGRO com 45 mil visitantes

A 55ª edição da AGRO – Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação foi a mais participada de sempre, ao atrair cerca de 45 mil visitantes durante os quatro dias do evento. "É notável", regozijou-se o presidente do Município de Braga, Ricardo Rio, presente no encerramento, esta tarde de domingo, 2 de abril. A próxima edição decorrerá entre 21 e 24 de março de 2024.





"Ficamos muito próximos dos 45 mil visitantes, o que é notável e mérito de todos aqueles que confiaram nesta organização e vieram trazer os seus produtos, os seus serviços e as várias inovações", sublinhou o autarca, elogiando o ambiente que se vive na feira, que propicia "um convívio familiar e intergeracional entre profissionais e curiosos".





Com estes resultados, o presidente da Câmara não tem dúvidas de que a Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação é já um evento de ponto de passagem obrigatório no calendário anual da cidade. "Foi o regresso das velhas excursões de agricultores à AGRO, uma afluência espetacular também de escolas, e isso tornou o ambiente desta 55ª edição muito especial", reforçou Ricardo Rio, admitindo que o próximo passo do evento será apostar na internacionalização para continuar a evoluir.





A presença das crianças não ficou indiferente a ninguém que visitou esta edição da AGRO. Segundo o administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva, "do total de visitantes, 20% foram crianças", tratando-se, por isso, de um público que será uma aposta das próximas edições. "São essas crianças que serão os futuros visitantes. Queremos passar a esta geração a importância da agricultura", afirmou o responsável, adiantando que integração do setor das utilidades domésticas e o reforço da área de alimentação, também, ajudaram aos bons resultados.





Por outro lado, Carlos Silva concorda que o caminho da internacionalização é uma aposta de futuro. "O setor profissional esteve em força e recebemos muitos visitantes de todo o país, portanto, é certo que já deixamos de ser uma feira local e passamos a ser uma feira nacional e já com expressão internacional. Tivemos visitantes profissionais da Polónia que querem apostar na nossa feira e isso torna-a importante", avançou o responsável.





Já o diretor operacional, José Olímpio, soma o sucesso dos concursos pecuários, que receberam "mais de 350 animais", e os restaurantes de carnes DOP que "tiveram quase sempre lotação esgotada".





"Outra aposta ganha foram as atividades paralelas, nomeadamente os showcookings e as conferências, com muita qualidade e uma adesão significativa", acrescentou o diretor comercial, Henrique Martins, concluindo que "estas atividades ajudaram a elevar a feira".

Com mais de 200 expositores presentes e um programa recheado, a 55ª AGRO contou com um conjunto de iniciativas que levaram o público até ao Altice Forum Braga. Ao todo, os quatro dias de AGRO contaram com mais de 50 horas de atividades, nove concursos pecuários e uma emissão televisiva, a TV AGRO, que acompanhou todas as iniciativas e promoveu a interação entre expositores e visitantes.





Público de várias regiões do país





O público chegou de várias partes do país. É o caso de Filomena Silva, que veio de propósito do Porto para visitar a AGRO, acompanhada pelo marido. "Hoje vi muitos jovens a tomar conta dos animais e faz todo o sentido que assim seja. Significa que há esperança no futuro desta área", regozijou-se a visitante.

Da Póvoa de Lanhoso, Guimarães e Vieira do Minho, chegaram, por exemplo, as irmãs Rosa, Joaquina e Alice Fernandes, fãs do certame. "Tem muita coisa interessante para ver e comprar", constatou Joaquina, já com uma saca de maçãs na mão. "É muito bonito, venho todos os anos", acrescentou a irmã Alice.

Como avançou Carlos Silva, a feira também se fez, então, de milhares de visitantes de palmo e meio, como David e a Inês, que, acompanhados pelos pais, estrearam-se na feira. "Vimos os animais e as máquinas e está a ser uma boa experiência", partilharam os irmãos, durante um dos dias da feira.





A preparar a próxima feira





Já a pensar na próxima edição, a InvestBraga iniciou o processo de comercialização dos espaços disponíveis para a edição de 2024 da feira, apresentando uma proposta de valor vantajosa para os expositores que garantam, desde já, a sua presença no certamente de março do próximo ano. "O nosso objetivo é começar a preparar desde já esta feira, oferecendo vantagens a quem se inscreva até 31 de maio, dando também a possibilidade de só procederem ao pagamento dos seus espaços em janeiro do próximo ano", refere Carlos Silva.