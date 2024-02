A 12º edição do Pet Festival foi a maior de sempre

Organizado pela Fundação AIP, o Pet Festival - Festival da Família e dos Animais de Companhia concluiu a sua 12ª edição com grande sucesso. Registou um notável aumento no número de expositores e um programa de atividades ampliado, recebendo ao longo dos três dias de realização mais de 25.000 visitantes, o que representa um crescimento de 12% face à anterior edição.





Este ano o Pet Festival foi dedicado ao tema 'Famílias Multiespécie’, numa homenagem a todas as famílias que decidiram partilhar as suas vidas com os seus animais de estimação. Foram assim dois pavilhões da FIL preenchidos por inúmeras espécies e raças, nomeadamente cães, gatos, répteis e exóticos, peixes, pequenos mamíferos e até animais de quinta.





Foram mais de 5.000 os animais que marcaram presença e que acompanharam as suas famílias ao Pet Festival, onde tiveram a oportunidade de participar em mais de 150 atividades, entre as quais: concursos, workshops, talks, demostrações, exposições, encontros de amigos, grooming, sessões de fotografia, entre muitas outras.





O melhor indicador do sucesso desta edição resulta da análise ao inquérito de satisfação dos visitantes: - no final, 91% afirmou estar satisfeito ou muito satisfeito com a visita; 99% recomendaria a visita a amigos ou familiares, e 98% pretende repetir a visita na próxima edição.

Para Bruno Ferreira, gestor do PET Festival, estes números são naturalmente motivo de satisfação e devem-se "ao trabalho de uma grande equipa, na qual se encontram muitos parceiros e associações que contribuíram de forma decisiva para o êxito desta edição".

"Cada vez mais o Pet Festival é ponto de encontro dos entusiastas dos animais de companhia. Mas é também um momento único para as empresas participantes, que encontram no Pet Festival a oportunidade ideal para lançarem as suas novidades e activarem as suas marcas junto de um público altamente segmentado", afirmou Bruno Ferreira.

Esta edição contou com a participação de 140 empresas e entidades, entre as quais as Câmaras Municipais de Loures, Lisboa, Seixal, Almada e Amadora que deram a conhecer os seus programas e iniciativas dedicadas ao bem-estar animal. Durante 3 dias foram apresentadas as mais recentes soluções de alimentação, cuidados de higiene, bem-estar e protecção animal, acessórios, equipamentos e serviços. Para a generalidade das empresas esta foi uma forma muito efectiva de interagir directamente com o consumidor final, gerando contactos e negócios.





De destacar alguns números que resultaram do inquérito realizado a mais de 500 visitantes do evento:

93% Possui um animal de estimação;

91% ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a visita;

99% recomendaria a visita a amigos ou familiares;

98% demostraram intenção de repetir a visita em 2025;

A próxima edição já está agendada e será de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2025.